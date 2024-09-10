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Оккупанты атакуют прифронтовое Невское, в селе остается 17 гражданских — Лысогор

10 сентября 2024, 11:26

Оккупанты атакуют прифронтовое Невское, в селе остается 17 гражданских — Лысогор

Оккупационная армия РФ ежедневно атакует прифронтовое село Невское Луганской области с разных видов вооружения. Сейчас там остаются 17 человек. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

«Вчера (9 сентября) боевые действия вблизи Невского почти не прекращались. По селу россияне ударили из артиллерии и беспилотников. Оставаться там крайне опасно. Сейчас в этом прифронтовом населенном пункте еще проживает 17 человек», — отметил он.

По словам Лысогора, местные власти постоянно настаивают на эвакуации.

Кроме того, российские оккупанты атаковали вблизи Стельмаховки, Макеевка  подверглась артиллерийским обстрелам и 56 сбросам с БпЛА.

Ранее мы писали, что Лысогор сообщил, что в деоккупированных селах все еще проживает 18 человек. 

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