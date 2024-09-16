Путин к зиме хочет набрать в российскую армию еще 180 тысяч человек

Российский президент Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ на 180 тысяч. Своим указом он постановил, что теперь российская армия будет насчитывать 1,5 млн военнослужащих.



В прошлом году Путин также увеличивал штат ВС РФ, тогда он состоял из 2 209 130 человек, из которых 1 320 000 — военнослужащие.



Согласно новому документу, штатная численность вооруженных сил устанавливается на уровне 2 389 130 человек, из которых 1 500 000 — военнослужащие.



Указ вступает в силу с 1 декабря 2024 года.



До начала полномасштабного вторжения РФ в количество российских военнослужащих было чуть выше 1 миллиона человек. Тогда, в 2022 году, была объявлена мобилизация. Затем в России в ряды оккупационной армии стали набирать без широкого оповещения — через контракт или же путем вербования людей в колониях, а также нанимая на войну граждан других стран, в том числе африканских.

Москве необходима мобилизация, считают редактор немецкого издания BILD Жанна Плауманн и военный обозреватель Юлиан Рёпке. По международным оценкам, с февраля 2022 года погибло от 110 до 140 тысяч российских военных.