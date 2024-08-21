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Россия планирует скрытую мобилизацию — аналитики BILD

21 августа 2024, 15:29

Россия планирует скрытую мобилизацию — аналитики BILD

Москве необходима мобилизация, считают редактор немецкого издания BILD Жанна Плауманн и военный обозреватель Юлиан Рёпке. По международным оценкам, с февраля 2022 года погибло от 110 до 140 тысяч российских военных.

«Стремление Владимира Путина нарастить численность войск в Украине очевидно: мужчин привлекают высокими выплатами, на срочников оказывают давление, чтобы они подписывали контракты», — пишут авторы.

Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Россия увеличила численность своих войск в Украине с 400 тыс. человек в начале года до 600 тыс. на текущий момент, а к концу года планирует довести это число до 800 тыс. военнослужащих. 

Однако средства, которыми располагают российские регионы для набора контрактников, на исходе. Назревает масштабная мобилизация. Есть предположения, что Путин может использовать наступление ВСУ в Курской области, чтобы призвать на службу больше россиян. Правда, сделать это, скорее всего, постараются «без официального объявления, тайно», заключают Плауманн и Рёпке.

Ранее сообщалось, что в Кремле признают, что бои в Курской области могут занять несколько месяцев, поэтому пытаются убедить россиян в том, что это так называемая «новая нормальность».

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