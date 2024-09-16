Путін до зими хоче набрати до російської армії ще 180 тисяч людей

Російський президент Володимир Путін збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ на 180 тисяч. Своїм указом він ухвалив, що тепер російська армія налічуватиме 1,5 млн військовослужбовців.



Торік Путін також збільшував штат ЗС РФ, тоді він складався з 2 209 130 осіб, з яких 1 320 000 — військовослужбовці.



Згідно з новим документом, штатна чисельність збройних сил встановлюється на рівні 2 389 130 осіб, з яких 1 500 000 — військовослужбовці.



Указ набирає чинності з 1 грудня 2024 року.



До початку повномасштабного вторгнення РФ у кількість російських військовослужбовців було трохи вище за 1 мільйон осіб. Тоді, 2022 року, було оголошено мобілізацію. Потім у Росії до лав окупаційної армії почали набирати без широкого оповіщення — через контракт або шляхом вербування людей у колоніях, а також наймаючи на війну громадян інших країн, у тому числі африканських.

Москві необхідна мобілізація, вважають редактор німецького видання BILD Жанна Плауманн та військовий оглядач Юліан Репке. За міжнародними оцінками, з лютого 2022 року загинуло від 110 до 140 тисяч російських військових.