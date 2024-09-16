В 2025 году для украинцев-предпринимателей вернут уплату ЕСВ

В следующем году физические лица-предприниматели будут снова обязаны платить единый социальный взнос. С начала войны в этот платеж был необязательным. Теперь же, правительство хочет вернуться к этим выплатам.



В пояснительной записке к проекту бюджета на 2025 год (проект №12000) отмечается, что восстановление уплаты единого социального взноса касается физлиц, избравших упрощенную систему налогообложения, а также людей, которые ведут независимую профессиональную деятельность и членов фермерского хозяйства.



Размер минимальной ставки ЕСВ составляет 22% от минимальной зарплаты. Минимальная зарплата в Украине составляет 8000 гривен и в следующем году не изменится. Месячный платеж для ФЛП составит 1760 грн в месяц. За год нужно будет заплатить 21120 гривен.



В случае неуплаты ЕСВ страховой стаж не начисляется и влияет на размер будущей пенсии.

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