В 2025 році для українців-підприємців повернуть сплату ЄСВ

Наступного року фізичні особи-підприємці знову будуть зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок. З початку війни цей платіж був необов'язковим. Тепер же уряд хоче повернутися до цих виплат.



У записці пояснення до проєкту бюджету на 2025 рік (проєкт №12000) зазначається, що відновлення сплати єдиного соціального внеску стосується фізосіб, які обрали спрощену систему оподаткування, а також людей, які ведуть незалежну професійну діяльність та членів фермерського господарства.



Розмір мінімальної ставки ЄСВ становить 22% від мінімальної заробітної плати. Мінімальна зарплата в Україні становить 8000 гривень і наступного року не зміниться. Місячний платіж для ФОП становитиме 1760 грн на місяць. За рік потрібно буде заплатити 21 120 гривень.



У разі несплати ЄСВ страховий стаж не нараховується та впливає на розмір майбутньої пенсії.

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