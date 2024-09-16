Частина окупованої Луганщини огорнув смог — у великих пожежах вже згоріло 37 будинків

Загальна площа пожеж на окупованій території Луганської області сягнула майже 3,5 тис. га. Наймасштабніші загоряння виникли у Станично-Луганському та Антрацитівському районах, повідомили в угрупуванні «ЛНР».



Число загиблих внаслідок пожеж досягло 4 людей, ще четверо з опіками доставлені до лікарень.



З населених пунктів Вільхове та Валуйське Станично-Луганського району евакуювали мешканців.



Внаслідок пожеж знищено понад 460 будівель, включаючи 37 житлових будинків.

Режим надзвичайної ситуації раніше було запроваджено в окупованих Краснодонському та Ровеньківському районах Луганської області.