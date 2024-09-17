За добу війська РФ 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області за минулу добу. Фото: ОВА

Російські військові минулої доби 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 17 вересня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади пошкоджено 23 приватні будинки.

Покровський район. У Кураховому поранено 2 особи, пошкоджено багатоповерхівки, 23 приватні будинки та інфраструктурний об'єкт. У Мирнограді пошкоджено адмінбудівлі. У Покровську поранено 3 особи, пошкоджено інфраструктурний об'єкт та адмінбудівлю.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 3 нежитлові будівлі, у Зарічному — зруйновано будинок. У Костянтинівці пошкоджено багатоповерхівки, приватний будинок та об'єкт інфраструктури.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 багатоповерхівки та 2 приватні будинки. У Часовоярській громаді пошкоджено 14 приватних будинків, багатоповерхівку та нежитлове приміщення.

За добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 526 осіб, зокрема 144 дитини, зазначив начальник ОВА.