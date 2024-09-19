Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги: ЗСУ отримали танки та зенітні установки

Україна отримала нову партію військової допомоги від Німеччини. Про це стало відомо з оновленої інформації на сайті Федерального уряду Німеччини.

ЗСУ від німецької сторони, зокрема, отримали:

22 основних бойових танки Leopard 1;

три самохідні зенітні установки Gepard;

дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;

п'ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;

гусеничний транспортер підвищеної прохідності Warthog;

три мостоукладальні танки Beaver;

шість танків розмінування Wisent 1;

61000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;

30 розвідувальних БПЛА Vector;

20 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;

12 розвідувальних дронів Songbird;

20 безпілотних надводних апаратів.

Нагадаємо, що Німеччина через погіршення ситуації на фронті готує екстрену військову допомогу Україні.