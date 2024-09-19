Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги: ЗСУ отримали танки та зенітні установки

Україна отримала нову партію військової допомоги від Німеччини. Про це стало відомо з оновленої інформації на сайті Федерального уряду Німеччини.
ЗСУ від німецької сторони, зокрема, отримали:
- 22 основних бойових танки Leopard 1;
- три самохідні зенітні установки Gepard;
- дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;
- п'ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;
- гусеничний транспортер підвищеної прохідності Warthog;
- три мостоукладальні танки Beaver;
- шість танків розмінування Wisent 1;
- 61000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- 30 розвідувальних БПЛА Vector;
- 20 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;
- 12 розвідувальних дронів Songbird;
- 20 безпілотних надводних апаратів.
Нагадаємо, що Німеччина через погіршення ситуації на фронті готує екстрену військову допомогу Україні.