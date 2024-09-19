Германия из-за ухудшения ситуации на фронте готовит экстренную военную помощь Украине – СМИ

Германия намерена одобрить 397 миллионов евро военной помощи Украине. Об этом пишет британское агентство Reuters со ссылкой на письмо Министерства финансов Германии.

В письме говорится, что учитывая постоянное ухудшение военной ситуации в Украине, существует серьезный риск того, что Украина без существенно усиленного материального обеспечения может потерпеть поражение в своей оборонной кампании.

Министерство финансов по просьбе Министерства обороны просит одобрить дополнительные расходы бюджетного комитета нижней палаты парламента. В финансовом ведомстве заявили, что это должно быть выполнено немедленно, чтобы ввести меры в 2024 году, чтобы они могли оказать влияние в течение остального года.

Помощь Германии Украине в 2024 году была запланирована в размере около восьми миллиардов евро.

Напомним, что Украина получит от Латвии разведывательные бронемашины.