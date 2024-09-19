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На окупованій Донеччині 113 шкіл навчають дітей дистанційно

19 вересня 2024, 19:35

На окупованій Донеччині 113 шкіл навчають дітей дистанційно

Дітям на окупованій території Донецької області дозволили не відвідувати школи, а навчатись онлайн. Якщо раніше вони перейшли на очний режим, але передумали, то, за заявою батьків або законних представників, можуть залишитися на онлайн-навчання. Причому вони будуть «присутні» на заняттях одночасно з іншими дітьми, заявили у групуванні «ДНР».

Окремих дистанційних класів наразі у донецьких школах немає. Якщо школа здійснює освітній процес в очному форматі, але в класах є діти, які продовжують навчатися дистанційно, вчитель проводить урок у гібридному форматі — особисто з дітьми та відеозв'язками.

Цього року із 587 шкіл окупованої території Донецької області 474 працюють очно. Тобто 113 залишаються на дистанційному навчанні. Поки що не перейшли на звичайний режим роботи школи Горлівки, Донецька, Макіївки та Ясинуватої.

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