Україна підготувала три пункти для розмови з РФ у будь-якому форматі — Зеленський

Також Володимир Зеленський заявив, що Україна готова бачити Росію на другому Саміті миру. Фото: ОП

Наразі Україна активно працює над планом, який має дозволити говорити з Росією у будь-якому форматі. Зокрема, вже готово три пункти. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.



За його словами, відбулися зустрічі в онлайн форматі, також «ще будуть зустрічі офлайн та онлайн».



«І, як ми сказали на початку листопада, весь план буде готовий. Це буде старт та фундамент для того, щоб говорити у будь-якому форматі з Росією. У будь-якому форматі, з будь-якими її представниками, бо буде план і є, що показати. Якщо їм не подобається, буде зрозуміла їхня реакція на конкретику, а не просто взагалі — ми нічого не хочемо і продовжуватимемо війну», — зазначив глава держави.



Втім, Зеленський упевнений, що Росія має намір ще продовжувати війну.



При цьому Україна готова бачити Росію на другому Саміті.



«Бо всі наші союзники, включаючи найближчих, які на нашому боці та завжди проти російської агресії, — всі сказали, що Росія має бути на другому Саміті. Бо воює Росія проти України. Не може без однієї зі сторін бути закінчення війни», — додав Зеленський.



Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський відвідає США, де має намір зустрітися з американським лідером Джозефом Байденом. Також він зустрінеться з кандидатами у президенти США на майбутніх виборах від Демократичної та Республіканської партій Камалою Харріс та Дональдом Трампом.