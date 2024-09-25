Тяжелые бои идут вокруг Макеевки и Балки Журавки — Лысогор

Российские военные продолжают активно обстреливать населенные пункты Луганской области, применяя весь арсенал своего оружия. Сейчас сложная ситуация вблизи Макеевки и балки Журавки. Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.



«Тяжелые бои идут вокруг Макеевки и Балки Журавки. Противник обстреливает села и территорию рядом из всего имеющегося вооружения. Применяет ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, беспилотники. Только за вчера оккупантами направлено в эту сторону около 50 БПЛА. Украинские военные держат оборону», — отметил он.



Кроме того, российские оккупанты пытались штурмовать вблизи Стельмаховки, Андреевки, Грековки, Белогоровки.



Ранее мы писали, что российские войска почти каждый день обстреливают город Мирноград Донецкой области.