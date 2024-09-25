Тяжкі бої точаться навколо Макіївки та Балки Журавки — Лисогор

Російські військові продовжують активно обстрілювати населені пункти Луганської області, застосовуючи весь арсенал своєї зброї. Нині складна ситуація поблизу Макіївки та Балки Журавки. Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.



«Важкі бої точаться навколо Макіївки та Балки Журавки. Противник обстрілює села та територію поряд з усього наявного озброєння. Застосовує ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню, безпілотники. Лише за вчора окупанти направили у цей бік близько 50 БПЛА. Українські військові тримають оборону», — зазначив він.



Крім того, російські окупанти намагалися штурмувати поблизу Стельмахівки, Андріївки, Греківки, Білогорівки.



Раніше ми писали, що російські війська майже щодня обстрілюють місто Мирноград на Донеччині.