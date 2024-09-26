ЮНИСЕФ выделил прифронтовым школам в Украине 100 миллионов гривен на модернизацию

Более трех сотен школ на прифронтовых территориях Украины получат по более 100 миллионов гривен на ремонты и подготовку к зиме. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что такую помощь получит 350 школ.



Как рассказало министерство реинтеграции временно оккупированной территории, одна школа может получить 290,5 тысяч гривен от организации ЮНИСЕФ.



Эти деньги нужно будет направить на модернизацию пищеблоков, подготовку к зиме и на ремонты инженерных сетей.



«Правительство приняло постановление "О реализации совместного с Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) проекта о предоставлении денежной помощи заведениям общего среднего образования на 2024/25 учебный год», — говорится в сообщении министерства.



Отмечается, что документом утвержден порядок и условия получения денежной помощи от ЮНИСЕФ.



Помощь будет предоставляться разово в течение 2024-2025 годов. Получить помощь могут школы, расположенные в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях.