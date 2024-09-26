Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

ЮНІСЕФ виділив прифронтовим школам в Україні 100 мільйонів гривень на модернізацію

26 вересня 2024, 19:40

ЮНІСЕФ виділив прифронтовим школам в Україні 100 мільйонів гривень на модернізацію

Понад три сотні шкіл на прифронтових територіях України отримають понад 100 мільйонів гривень на ремонти та підготовку до зими. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що таку допомогу отримає 350 шкіл.

Як розповіло міністерство реінтеграції тимчасово окупованої території, одна школа може отримати 290,5 тисяч гривень від організації ЮНІСЕФ.

Ці гроші потрібно буде спрямувати на модернізацію харчоблоків, підготовку до зими та ремонти інженерних мереж.

«Уряд ухвалив постанову "Про реалізацію спільного з Дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проєкту про надання грошової допомоги закладам загальної середньої освіти на 2024/25 навчальний рік», — йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що документом затверджено порядок та умови отримання грошової допомоги від ЮНІСЕФ.

 Допомога надаватиметься разово протягом 2024-2025 років. Отримати допомогу можуть школи, розташовані у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Чернігівській, Харківській та Херсонській областях.

ТЕГИ

Організації
ЮНІСЕФ
Інше
підготовка школ

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
20:59
У Маріуполі 5 дітей постраждали від вибуху снаряда, у Донецьку — поранено 6 пожежників
18:04
«ДНР»: У захопленому Українську залишилося жити близько 3 тисяч людей
15:54
На окупованій Луганщині заборонили роздрібний продаж алкоголю з 22:00 до 08:00: у деякі дні – повністю
11:57
Військовослужбовець із Ростова-на-Дону наклав на себе руки на шахті Засядька в Донецьку
23:43
В окупованому Луганську затримали ексмера Сочі, який поїхав воювати проти України: його підозрюють у розтраті
23:05
Головне за день: Вугледар під загрозою захоплення. Обстріл Краматорська
21:26
Пушилін заявив, що фейкова «ДНР» співпрацюватиме із Сирією у «сферах торгівлі та культури»: вже готова «делегація»
11:22
Українські військові почали відступати з Вугледару — Forbes
23:00
Головне за день: У Вугледарі почалися бої. РФ знову вдарила по будинках у Харкові
22:39
Вцілілих будинків майже не залишилося: на окупованій Луганщині через масштабні лісові пожежі на 95% згоріло селище – ОВА
22:15
Окупований Маріуполь не готовий до опалювального сезону: мешканці кількох районів можуть залишитись без тепла
17:41
«Верховний суд ЛНР» виніс «вирок» громадянину України, якого окупанти звинуватили у шпигунстві за ЗС РФ
15:51
Російські війська штурмують Вугледар і знищують місто
13:45
Мешканці Маріуполя живуть у аварійних будинках: окупанти не реагують на скарги
12:38
В окупованій Горлівці загинув начальник пожежної служби
23:06
Головне за день: Обстріл Краматорська та Запоріжжя. Нові факти катування людей в окупації
22:10
Все ще пожежонебезпечно: на окупованій Луганщині щодня горить суха трава
21:42
«ЛНР» ув'язнила в колонію чоловіка, який проти «СВО» — його звинуватили у «шпигунстві»
18:27
«ДНР»: В Донецьку та Горлівці поранено двох людей
16:10
Трьох українських військовополонених «ДНР» заточила в колонію за «збитки державі» — зруйнований міст під час боїв
усі новини
20:59
У Маріуполі 5 дітей постраждали від вибуху снаряда, у Донецьку — поранено 6 пожежників
20:00
Україна закликала керівну партію Грузії не використовувати кадри з наслідками російських обстрілів для піару
19:40
ЮНІСЕФ виділив прифронтовим школам в Україні 100 мільйонів гривень на модернізацію
19:20
Удар по Краматорську: скільком людям російська армія завдала шкоди
18:30
Зеленський може провести президентські вибори у 2025 році в Україні — ЗМІ
18:04
«ДНР»: У захопленому Українську залишилося жити близько 3 тисяч людей
17:25
Російська авіація скинула авіабомби на Харків: під ударом опинилися приватні будинки, є поранені
17:10
Німеччина схвалила ще 400 млн євро на військову допомогу Україні
16:26
Українські воїни зачищають вулиці та околиці Торецька від російських окупантів: кадри ближніх боїв
16:10
Артилерійський удар по Торецьку: в ОВА розповіли про жертви і поранених
15:59
19-річна дівчина виїхала з окупованого Донецька й отримала український паспорт
15:54
На окупованій Луганщині заборонили роздрібний продаж алкоголю з 22:00 до 08:00: у деякі дні – повністю
15:20
Експерти ООН розповіли про тортури та насильство проти українців у російському полоні
14:47
Шкільні автобуси в Бєлгородській області РФ оснащуватимуть захистом від безпілотників
14:41
Окупанти атакували Часів Яр: є жертва та постраждалі
14:40
«Попри важкі штурми – ми на місці»: у ЗСУ спростували інформацію про відступ з Вугледару
14:17
У комітеті ВР підтвердили, що обмежена мобілізація чоловіків віком від 50 років
13:59
Покровськ частково знеструмлений: причина
13:44
США оголосили про військову допомогу Україні на мільярди доларів: ЗСУ отримають батарею Patriot та далекобійні авіабомби для F-16
13:10
Загроза ядерній безпеці: російський «Шахед» пролетів на критично низькій висоті біля Рівненської АЕС
усі новини
ВІДЕО
Бої у Торецьку. Фото: кадр із відео Українські воїни зачищають вулиці та околиці Торецька від російських окупантів: кадри ближніх боїв
26 вересня, 16:26
Боєць 72-ї бригади ЗСУ у Вугледарі. Фото: кадр із відео «Попри важкі штурми – ми на місці»: у ЗСУ спростували інформацію про відступ з Вугледару
26 вересня, 14:40
Ексмер Сочі Олексій Копайгородський під час судового засідання. Фото: Суди загальної юрисдикції міста Москва В окупованому Луганську затримали ексмера Сочі, який поїхав воювати проти України: його підозрюють у розтраті
25 вересня, 23:43
Знищення колони російської техніки на Донецького напрямку. Фото: кадр із відео Українські війська знищили колону російської техніки на Донецькому напрямку: у ЗСУ показали кадри операції
25 вересня, 22:26
Стовп диму після удару по великому складу БК росіян на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Нацгвардія знищила великий склад боєприпасів росіян на Покровському напрямку: кадри
25 вересня, 19:58
Росіяни атакують Покровськ. Фото: прокуратура В ОВА відповіли, скільки цивільних залишається у Покровську, Кураховому та Торецьку
25 вересня, 18:19

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір