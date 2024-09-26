ЮНІСЕФ виділив прифронтовим школам в Україні 100 мільйонів гривень на модернізацію

Понад три сотні шкіл на прифронтових територіях України отримають понад 100 мільйонів гривень на ремонти та підготовку до зими. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що таку допомогу отримає 350 шкіл.



Як розповіло міністерство реінтеграції тимчасово окупованої території, одна школа може отримати 290,5 тисяч гривень від організації ЮНІСЕФ.



Ці гроші потрібно буде спрямувати на модернізацію харчоблоків, підготовку до зими та ремонти інженерних мереж.



«Уряд ухвалив постанову "Про реалізацію спільного з Дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проєкту про надання грошової допомоги закладам загальної середньої освіти на 2024/25 навчальний рік», — йдеться у повідомленні міністерства.



Зазначається, що документом затверджено порядок та умови отримання грошової допомоги від ЮНІСЕФ.



Допомога надаватиметься разово протягом 2024-2025 років. Отримати допомогу можуть школи, розташовані у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Чернігівській, Харківській та Херсонській областях.