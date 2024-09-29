Три людини загинули та 14 поранених внаслідок російських обстрілів у Донецькій області

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 28 вересня, атакувала Донецьку область. Внаслідок атак три жителя загинули, ще 14 людей травмовані. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2788 осіб, отримали поранення — 6189. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що війська Росії просунулися на Донеччині.