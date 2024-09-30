«Штурм йде з трьох сторін, росіяни зайшли на південь та захід міста»: боєць ЗСУ розповів про ситуацію у Вугледарі

У місті Вугледар Донецької області ситуація важка. Про це повідомив військовослужбовець 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав «Осман» Бунятов.



За словами Бунятова, «якщо раніше він сумнівався, що ситуацію можна довести до такого стану, то зараз сумніви відсіялися».



Він процитував слова бійця 72-ї механізованої бригади ЗСУ, який «сидить не в окопі, добре володіє обстановкою і не перебільшуватиме».



«Наразі штурм йде з трьох боків – Водяне, Пречистівка, Павлівка. Росіяни пролізли на південь та захід міста, там точаться важкі бої. Піша дорога добре пристріляна з мінометів та ствольної артилерії. Дуже багато дронів противника як FPV, так і звичайні розвідники зі скидами. Контролюють уже весь шлях. Командування обіцяє ротацію вже тиждень, але постійно відтягують через зовнішні зміни та кажуть триматися. Евакуації немає взагалі, тому що БМП навіть не встигають доїхати до Вугледару – по них одразу працюють. Багато важких «300», яких винести пішки під дронами неможливо. Також безліч «200» лежать просто дорогами. Продовольство, БК і паливо закінчуються», – зазначив військовослужбовець 72-ї ОМБр.



Бунятов думає, що за цей пост його викличуть на «розмову».



«Але якщо на кону життя бійців, то нехай так і буде. Якщо командування 72-ї ОМБр реагує на щось тільки через розголос, то такі деморалізуючі пости тільки їх провина», – резюмував він.

Нагадаємо, що російська армія просунулася у Вугледарі.