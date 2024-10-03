Север Донетчины останется без воды на неопределенный период: россияне критически повредили оборудование

Север Донецкой области останется без водоснабжения на неопределенный период. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и близлежащие населенные пункты, где в общей сложности живет около 260 тысяч человек, будут иметь проблемы с поставкой воды из-за массированного российского обстрела.



«28 сентября россияне критически повредили два объекта «Воды Донбасса». Учитывая большой объем повреждений, отсутствует техническая возможность возобновления работы оборудования. ОВА вместе с местными властями работают над налаживанием альтернативных возможностей водоснабжения. Сейчас временно снабжение технической водой осуществляется с годового водозабора», – рассказал начальник Донецкой ОВА.

Напомним, что 28 сентября российские войска повторно ударили по поселку Высокоивановка на окраине Славянска, где находится насосная станция коммунального предприятия «Вода Донбасса».