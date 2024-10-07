Головне за день: Удар по нафтотерміналу РФ у Криму. 20 поранених у Херсоні

Політика



Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в Україні не мають наміру продовжувати транзитну угоду щодо газу з Росією цього року.



Права людини



Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону призначив 8 років колонії загального режиму мешканці окупованого Маріуполя. 26-річну Ірину Назальну звинуватили у спробі вчинити теракт та у незаконному зберіганні вибухівки. Прокурор вимагав для неї 14 років ув'язнення.



Суспільство



На окупованих територіях недостатня якість очищення стічних вод. Так, на Донеччині трохи більше 58% скинутих стічних вод у 2023 році було недостатньо очищеним або взагалі без очищення, на Луганщині – 13%.



Бойові дії



За даними аналітиків DeepState, росіяни завершили повну окупацію міста Красногорівка Донецької області. У той же час загарбники просунулися у селищі Цукурине та біля міста Гірник на Донеччині.



У Торецьку на Донеччині тривають бої, ситуація нестабільна, повідомила прес-секретарка ОТУ «Луганськ» майорка Анастасія Бобовнікова. Вона зазначила, що бої точаться буквально за кожен під'їзд у місті. Росіяни зайшли на східну околицю міста та дещо просунулися вулицею Центральною у напрямку шахти Центральна.



Одна людина загинула та 6 поранені внаслідок російського удару по Слов'янську. Окупанти атакували Костянтинівку авіабомбою КАБ-250 з УМПК. У зоні поразки опинилася територія приватного підприємства, поранено четверо робітників. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади житлових будинків та автотранспорт.



Російські війська атакували портову інфраструктуру Одеси. Ракета влучила у цивільне судно під прапором Палау. Загинув співробітник приватної компанії, поранено п'ятьох іноземців.



Окупанти пошкодили цивільне судно «PARESA» під прапором Сент-Кітс та Невіс, яке було завантажене зерном кукурудзи для експорту. Це сталося біля одного із причалів у морському порту Південний.



Внаслідок атаки на Херсон 20 людей отримали поранення. Два КАБи впали у прибережній зоні Центрального району, два інших — у північній частині.



Вдень окупована Горлівка потрапила під обстріл, поранено мирну мешканку. Також знеструмлено фільтрувальну станцію № 2 та резервну насосну станцію.



Вночі 7 жовтня ЗСУ вдарили по нафтовому терміналу у місті Феодосія в окупованому Криму. Цей термінал найбільший на півострові за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема, й для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.



У результаті операції ГУР виведено з ладу корабель російського флоту «Олександр Обухов». Він базувався у місті Балтійськ і мав виходити на бойове чергування, проте отримав попадання у газохід та до двигуна потрапила вода. Судно стало на ремонт, повідомили у ГУР.



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