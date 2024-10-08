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«Ми їх стримуємо»: російські війська зараз не просуваються в Торецьку – ЗСУ

08 жовтня 2024, 23:05

«Ми їх стримуємо»: російські війська зараз не просуваються в Торецьку – ЗСУ

Наразі окупанти не просуваються у місті Торецьк Донецької області. Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.

За її словами, ЗСУ вдається стримувати армію РФ.

«Так, ми стримуємо ворога на цей момент, він не просувається. Намагається рухатись у напрямку шахти «Центральна». Але ми не даємо йому зараз рухатись. Сьогодні підрозділ «Лють» виставив відео, де видно, як проходить міська битва. На першому поверсі можуть бути окупанти, на другому поверсі ми. Ми їх знищуємо, будинок знову наш», – сказала Бобовнікова.

Речниця ОТУ «Луганськ» зазначила, що росіяни діють малими групами.

«Приміром, три-чотири-п'ять людей добігають до якоїсь точки, намагаються штурмувати. Ми їх знищуємо – двох із трьох. Один повертається назад, його знову женуть на штурм. Вони не окопуються, бо це місто. Але постійно такими малими ударами хочуть прорвати нашу оборону», – заявила вона.

Нагадаємо, що бригада «Лють» показала, як захищає місто Торецьк Донецької області.

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