РФ за добу майже 20 разів обстріляла Донеччину: в ОВА показали наслідки атак

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські військові минулої доби, 12 жовтня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак є пошкодження та постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили чотири райони регіону:





Волноваський район. В Улакли Великоновосілківської громади загинула людина.



Покровський район. У Курахівці загинула людина, у Кураховому пошкоджено приватні будинки. У Покровську пошкоджено виробниче приміщення, у селищі Шевченко поранено 3 людини, пошкоджено 3 будинки і 2 адмінбудівлі. У Мирнограді поранено 2 людини.

Краматорський район. У Лиманській громаді зруйновано 2 будинки у Закітному, ще 1 — у Торському. В Іванопіллі Костянтинівської громади пошкоджено 3 господарські приміщення.





Бахмутський район. У Сіверську поранено 2 людини, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.



Раніше ми писали, що російські окупанти 13 жовтня атакували територію України за допомогою ракет та ударних дронів-камікадзе. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 31 БПЛА.