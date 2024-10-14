Сили оборони можуть піти з Курської області найближчими тижнями — BILD

Українські військовослужбовці можуть залишити територію Курської області РФ протягом найближчих тижнів або місяців. Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Ріпке.



За його словами, ЗС РФ наступають на позиції Сил оборони в Курській області з заходу, на села Любимівка та Новоіванівка Суджанського районів. Крім того, росіяни відкинули ЗСУ з Новоіванівки поблизу райцентру Коренево.



Також загарбники скорочують український плацдарм зі сходу, де відбили село Бірки та Спальне. Наразі тривають бої за село Плєхове — з початку контрнаступу росіяни пройшли там уже 13 км.



«Зараз динаміка в Курській області така, що приблизно після трьох місяців Росія здебільшого змогла повернути контроль. Хоча велика битва за Суджу, єдине взяте українцями місто, ще навіть не почалася. Тому поки що ми не знаємо, як довго українці зможуть там протриматися, наскільки хорошу оборону вони там збудували. Швидше за все, ми побачимо це вже найближчими тижнями, найпізніше — місяці. Тому що зараз динаміка така, що росіяни, хай і у власній країні, повільно просуваються назад у бік власного кордону та витісняють звідти українців», — зазначив Репке.



Експерт додав, що РФ на Курщині використовує дрони, керовані через оптоволоконний кабель з далекобійністю до 8 км, знищуючи військову техніку Сил оборони. При цьому, українські системи РЕБ не можуть впоратися проти них. ЗСУ використовують традиційні невеликі квадрокоптери та нові середні дрони-перехоплювачі з нерухомим крилом.



Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповідав, що Росія перекинула близько 50 тисяч військових на Курщину.