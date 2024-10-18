Глава Минобороны рассказал о предложениях обмена территорий Украины на вступление в НАТО

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что никто не предлагал нашей стране обменять наши оккупированные Россией территории на членство в НАТО. Об это он заявил в комментарии журналистке из «Радио Свобода».



По словам главы оборонного ведомства, ни одна страна не предлагала отказаться от Донбасса, Крыма, Запорожской области и Херсонщины.



«Нет, я такого не слышал. Если бы такое было, я бы точно… сделал бы очень плохие вещи», — отметил Умеров.



Как отмечается, некоторое время назад в СМИ появилась информация, что Запад предлагал Киеву отказаться от захваченных регионовв в обмен на вступление в НАТО.



Напомним, что 17 октября в Брюсселе на полях заседания Евросовета Зеленский заявил о том, что Будапештский меморандум не работает, поэтому безопасность Украины может обеспечить или членство в НАТО, или ядерное оружие.