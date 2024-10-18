Глава Міноборони розповів про пропозиції щодо обміну територій України на вступ до НАТО

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що ніхто не пропонував нашій країні обміняти наші окуповані Росією території на членство в НАТО. Про це він заявив у коментарі журналістці із «Радіо Свобода».



За словами голови оборонного відомства, жодна країна не пропонувала відмовитись від Донбасу, Криму, Запорізької області та Херсонщини.



«Ні, я такого не чув. Якби таке було, я точно... зробив би дуже погані речі», — зазначив Умєров.



Як зазначається, у ЗМІ з'явилася інформація, що Захід пропонував Києву відмовитися від захоплених регіонів в обмін на вступ до НАТО.



Нагадаємо, що 17 жовтня у Брюсселі на полях засідання Євроради Зеленський заявив про те, що Будапештський меморандум не працює, тож безпеку України може забезпечити чи членство в НАТО, чи ядерну зброю.