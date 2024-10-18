Покровськ: Опалювального сезону не буде, влада закликає людей їхати з міста

У Покровську Донецької області станом на 18 жовтня залишаються 12 тисяч городян та кілька десятків дітей, у місті проводять фортифікаційні роботи – встановлюють «зуби дракона». Про це повідомила міська військова адміністрація.

«Бетонні пірамідки в спальному районі — це, на жаль, сьогодення Покровська. Ворог поступово знищує місто — як свого часу Бахмут та Авдіївку. До останнього на місцях залишаються рятувальники, поліцейські, працівники соціальних служб та комунальники. Але вже точно відомо, що опалювального сезону у місті не буде», — йдеться у повідомленні.

«Звертаюся до мешканців міста: якщо бачите, що біля вас встановлюють "зуби дракона", не зволікайте, збирайтеся та їдьте, буде небезпечно», — сказав голова Покровської МВА Сергій Добряк у відеосюжеті.

«Агресор не дає нам розпочати опалювальний сезон. Точково працюватимуть Пункти незламності для обігріву людей, але якщо фронт наближатиметься, а обстріли посилюватимуться, то просто вже не буде кому розгрібати завали», — сказав він.

Повідомляється, що 40 відсотків Покровська повністю залишається без електрики, також без світла залишаються Родинське та 10 сіл навколо Покровська.