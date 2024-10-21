У Кремлі відреагували на новину про перекидання військових КНДР до Росії

Пєсков розповів про військових із КНДР на передовій. Фото: Ріа новини

Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков вирішив прокоментувати новини про перекидання військових з Північної Кореї до Росії для участі у бойових діях проти України. За його словами, ця інформація «суперечлива». Про це повідомляє пропагандистське видання РФ «Інтерфакс».

«Ми бачимо багато суперечливої інформації, південні корейці заявляють одне, потім Пентагон заявляє, що вони не мають підтвердження таким висловлюванням, тому - багато суперечливої інформації. Напевно, так до неї і треба ставитися», — зазначив він.

Крім того, Пєсков упевнений, що такі питання потрібно ставити російському оборонному відомству. Також наприкінці додав, що КНДР є для РФ «близьким сусідом та другом».

«Ми розвиваємо наші відносини в усіх сферах, і це наше суверенне право. Це ні в кого не повинно викликати якихось занепокоєнь, тому що ця співпраця не спрямована проти третіх країн. Ми розвиватимемо цю співпрацю й надалі», — резюмував прессекретар.



Раніше ми писали, що глава Кремля Володимир Путін вніс на розгляд до Державної думи законопроект про ратифікацію договору про «всеосяжне стратегічне партнерство» між РФ та КНДР.



Крім того, всього в РФ зараз проходять навчання кілька тисяч військових із КНДР, до кінця року їх можуть відправити до України.



Для цього у складі російської бригади формується батальйон з північнокорейських солдатів.



Крім того, Буданов розповів, що Російська Федерація готує понад 11 тисяч військових з Північної Кореї для війни в Україні. Наразі вони проходять підготовку, а до бойових дій будуть готові у листопаді. Розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР вирішила відправити на передову до України 12 тисяч солдатів, включно з підрозділом спеціального призначення.



Український Центр стратегічних комунікацій опублікував відео, на якому, як стверджується, солдати з КНДР отримують спорядження. Зазначається, що кадри знято на Сергіївському полігоні в Приморському краї РФ.