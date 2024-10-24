«Снаряди зруйнували будинок, а дружина зазнала поранень»: на Донеччині поліцейські під вогнем росіян врятували сім'ї

Порятунок людей у Лиманській громаді. Фото: кадр із відео

Поліцейські вивезли маломобільну сім'ю із селища Ямпіль та двох чоловіків із села Закітне, а також доправили до лікарні хворого мешканця села Діброва. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.



Росіяни цілодобово завдають ударів по Лиманщині. Співробітники поліції, ризикуючи власним життям, забезпечують мешканців найнеобхіднішим, евакуюють людей та допомагають отримати медичну допомогу.



Так, із Закітного група «Білий янгол» евакуювала 60-річного чоловіка та його 32-річного сина. Декілька днів тому російські снаряди зруйнували будинок сім'ї, а дружина глави сімейства отримала поранення. Допомогу постраждалій надавали поліцейські, які й доправили її до лікарні. Після пережитого сім'я вирішила поїхати до Черкаської області.



Із села Діброва правоохоронці доправили до лікарні 71-річного чоловіка, який потребував термінової медичної допомоги. Нині він перебуває під наглядом лікарів.



З проханням про евакуацію до поліції звернулася літня пара з Ямполя. Маломобільних 82-річного чоловіка та його 77-річну дружину, а також їхню доньку поліцейські доправили до безпечного місця, де на них уже чекали представники гуманітарної місії. За допомогою волонтерів вони вирушать до безпечного регіону.

Нагадаємо, що війська Росії за добу обстріляли кілька міст Донецької області, внаслідок чого поранені чотири людини.