Россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за сутки

Последствия обстрела одного из населённых пунктов Донецкой области за прошедшие сутки. Фото: ОВА

Населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки 12 раз подвергались обстрелам российских войск. Об этом по состоянию на утро 25 октября сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Курахово повреждены частные дома, в Кураховке — детсад, в Дачном повреждены 5 домов, еще 2 — в Веселом Гае. В Покровской громаде в Зеленом 2 человека погибли, повреждены 3 дома; в Даченском 1 человек погиб и 1 дом поврежден.

Краматорский район. В Константиновке повреждены 3 дома, админздание, линия электропередач и 2 автомобиля. В Алексеево-Дружковке 2 человека погибли и 1 ранен, повреждены помещения «Новой почты» и админздания.

Бахмутский район. В Северске повреждены 4 дома, еще 4 — в Резниковке. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов, многоэтажка и 2 складских помещения.

С линии фронта эвакуированы 228 человек, в том числе 20 детей, сообщил глава ОВА.