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Росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу

25 жовтня 2024, 10:22

Росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу

Наслідки обстрілу одного з населених пунктів Донецької області минулої доби. Фото: ОВА Наслідки обстрілу одного з населених пунктів Донецької області минулої доби. Фото: ОВА

Населені пункти Донецької області минулої доби 12 разів обстрілювали російські війська. Про це станом на ранок 25 жовтня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено приватні будинки, у Курахівці — дитсадок, у Дачному пошкоджено 5 будинків, ще 2 — у Веселому Гаї. У Покровській громаді в Зеленому 2 особи загинули, пошкоджено 3 будинки; у Даченському 1 особа загинула та 1 будинок пошкоджено.

Краматорський район. У Костянтинівці пошкоджено 3 будинки, адмінбудівлю, лінію електропередач та 2 автомобілі. В Олексієво-Дружківці 2 особи загинули та 1 поранено, пошкоджено приміщення «Нової пошти» та адмінбудівлі.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки, ще 4 — у Резниківці. У Часовоярській громаді пошкоджено 9 приватних будинків, багатоповерхівку та 2 складські приміщення.

З лінії фронту евакуйовано 228 осіб, зокрема 20 дітей, повідомив голова ОВА.

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