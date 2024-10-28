ЗМІ став відомим план Трампа по Україні

План кандидата в президенти США Дональда Трампа щодо вирішення конфлікту на території України може стати оновленою версією Мінських угод, із запровадженням механізмів примусу та санкціями за їх недотримання, повідомляє британське видання Financial Times.

Згідно з планами його команди, конфлікт може бути врегульований створенням автономних зон та демілітаризованих зон з обох боків кордону, але без вступу України до НАТО. Європейським країнам запропоновано взяти на себе роль гарантів та «наглядачів» мирного процесу, тоді як участь США та НАТО буде мінімальною.

«План, як зазначив один із давніх консультантів Трампа, може бути переосмисленням попередніх Мінських угод. Цього разу буде впроваджено механізми примусу та наслідків за недотримання. Контроль повинен здійснюватись європейськими військами, а не НАТО чи миротворчими силами ООН», — стверджує видання, посилаючись на слова консультанта Трампа.

Крім того, консультант наголосив, що США домагатимуться того, щоб американці не брали участь у цьому процесі, а Європейський Союз взяв на себе фінансову відповідальність.

Початковий протокол було підписано у Мінську у вересні 2014 року. Комплекс заходів під назвою Мінськ-2, який передбачає реалізацію Мінських угод, було вжито 12 лютого 2015 року.