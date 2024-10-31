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Росія за добу масовано атакувала Донеччину: під ударом опинилися три райони

31 жовтня 2024, 11:56

Росія за добу масовано атакувала Донеччину: під ударом опинилися три райони

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські військові минулої доби, 30 жовтня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Під вогнем опинилися три райони регіону, внаслідок атак є пошкодження та жертви. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Усього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — йдеться у повідомленні.



Покровський район. Під постійним вогнем Курахівська громада: в Успенівці загинула людина, пошкоджено 3 будинки і підприємство; у Берестках загинула людина, пошкоджено декілька будинків; у Дальньому і Кураховому поранено по 1 людині; у Сонцівці пошкоджено підприємство. У Шевченку Покровської громади пошкоджено будинок.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади 2 людини загинули, зруйновано будинок і пошкоджено ще 5. У Мирному Слов'янської громади пошкоджено підприємство. У Костянтинівці пошкоджено 6 приватних будинків, крамницю, господарське приміщення, лінію електропередач і 4 газогони.

Бахмутський район. У Сіверську 1 будинок зруйновано і 6 пошкоджено. У Щербинівці Торецької громади поранено людину. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і 2 промислові будівлі.

 Раніше ми писали, що російські війська двічі обстріляли Покровську громаду на Донеччині. Під удар потрапило селище Шевченко та приватний сектор міста Покровськ.

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Вадим Філашкін
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Донецька область
Події
Війна

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