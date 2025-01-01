У Росії сервіси компанії Лукойл були атаковані хакерами ГУР

Кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України атакували російський нафтовий сектор. Головною метою були сервіси компанії Лукойл. Про це з посиланням на джерела повідомляє видання РБК-Україна у середу, 1 січня.

Зазначається, що з 30 грудня 2024 року по 1 січня 2025 року фахівці ГУР здійснили чергову кібератаку на російський нафтовий сектор. Основним об'єктом були ресурси Лукойлу, який бере участь у забезпеченні окупаційних військ РФ.

Внаслідок атаки пошкоджено цифрові ресурси компанії. Через кібератаки клієнти компанії не мали можливості здійснити оплату на АЗС через мобільний додаток. Також атаковані цифрові ресурси смарт-терміналів Евотор (веб-сайт; особистий користувальницький кабінет; мобільний додаток, касова платіжна система) та єдиної системи цифрового маркування товарів Чесний знак.

DDOS-атака завдала значних незручностей та збитків, тому що споживачі не змогли придбати товар через збої в роботі платіжних систем.

«Рівень невдоволення серед споживачів та постачальників послуг посилено періодом проведення DDOS-атаки у святковий період», — додали джерела.

Нагадаємо, 30 грудня повідомлялося, що в результаті чергової операції ГУР та ОСУВ «Таврія» було знищено російський штаб разом із окупантами.