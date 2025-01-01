У чотирьох регіонах РФ через загрозу безпілотників оголосили план «Килим»

Через загрозу атаки дронів у чотирьох регіонах Росії оголошено план «Килим». Ілюстративне фото

Режим «Килим» оголошено у чотирьох регіонах Росії. Про це з посиланням на Росавіацію повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що аеропорти в Калузі, Пензі, Саранську та Саратові тимчасово не приймають та не відправляють авіарейси.

Попередньо йдеться про можливу атаку безпілотників.

Нагадаємо, 27 грудня через загрозу дронів у кількох великих аеропортах Росії було запроваджено план «Килим». Повідомлялося, що тимчасово не приймали та не відправляли авіарейси в аеропортах Казані, Самари, Грозного та Махачкали. Перед цим обмеження було введено в аеропортах Сочі та Астрахані.