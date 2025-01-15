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Россия ракетами массированно атаковала Украину: в некоторых областях ввели аварийные отключения света

15 января 2025, 08:48

Россия ракетами массированно атаковала Украину: в некоторых областях ввели аварийные отключения света

Ночью 15 января зафиксировали взлет группы стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома «Оленья»  в Мурманской области РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Позже стало известно, что бомбардировщики совершили пуски крылатых ракет.

Также мониторинговые каналы сообщали о пусках крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря.

В результате в нескольких областях Украины прогремели взрывы. На местах работала ПВО.

В пресс-службе «Укрэнерго» сообщили, что в связи с массированной ракетной атакой в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Кировоградской областях ввели аварийные отключения света.

Львовская область

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Львовской области.

Начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий уточнил, что есть попадания ракет в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах.

Там зафиксированы разрушения.

Ивано-Франковская область

Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук сообщила, что целью оккупантов в регионе были объекты критической инфраструктуры.

Напомним, что вечером 14 января беспилотники атаковали оккупированный Луганск, в результате чего в разных частях города прогремели взрывы.

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