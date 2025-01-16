Под Воронежем продолжает гореть атакованная БПЛА нефтебаза

В России под Воронежем продолжает гореть нефтебаза. Скриншот видео

Из-за последствий атаки дронов в Воронежской области России перекрыто движение на участке дороги Лиски – Давыдовка – Копанище (0-5 км). Об этом пишет издание ASTRA.

Отмечается, что автомобилистам рекомендуют избегать поездок в этом направлении или искать пути объезда.

«На месте работают сотрудники ДПС, а движение в районе нефтебазы в Лискинском районе закрыто», — сообщает издание.

По информации ASTRA, в районе горящей нефтебазы, поврежденной ранее в результате атаки БПЛА, все еще можно наблюдать пожар и задымление.

Для ликвидации возгорания ранее пришлось задействовать два пожарных поезда, а также дополнительные силы из соседних регионов.

Напомним, в ночь на 16 января в России беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области и пороховой завод в Тамбовской области.