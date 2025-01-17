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Еще 1500 посылок и писем родные отправят украинским военнопленным

17 января 2025, 20:45

Еще 1500 посылок и писем родные отправят украинским военнопленным

Еще 1500 посылок и писем родные отправят украинским военнопленным

Россия Украина на уровне омбудсменов договорились об обмене следующей партией посылок для военнопленных. Об это сообщил уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец «Новостям Донбасса» во время визита в Херсонскую область.

«Мы договорились продолжить гуманитарный проект доставки посылок военнопленным. Накануне обменялись посылками и письмами по формуле 1500 на 1500. Российская сторона отчиталась что все посылки были отправлены», — рассказал Лубинец о недавней встрече с российской уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой.

Накануне Рождества и Нового года, а именно 20 декабря, в Беларуси состоялся такой обмен.

«Передали 1500 пакетов с теплой одеждой и другими необходимыми вещами», — рассказал Лубинец.

Представители РФ и Украины продолжили обсуждать пути возвращения военнопленных и другие гуманитарные вопросы.

Таким образом, Украина планирует провести процесс верификации данных, чтобы понять где и в каком состоянии находятся украинские военнопленные. Если выяснится, что они тяжело больны, Офис омбудсмена обещает работать над их первоочередным возвращением домой.

Как сообщалось, во время обмена пленными 15 января из России и Украины домой вернулись 50 военных, большая часть из которых имеют тяжелые ранения или заболевания.

Украинский проект «Хочу жить» сообщил, что Украина в 2023 году создала смешанную медицинскую комиссию (СМК) из врачей из нейтральных стран, предложенных Международным комитетом Красного Креста. Этого требуют Женевские конвенции. Однако Россия не поступила в соответствии с международным гуманитарным правом.

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