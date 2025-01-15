Украина и Россия провели первый в 2025 году обмен пленными: домой вернулись защитники Мариуполя и «Азовстали»

Возвращенные из плена украинские военные. Фото: личная страница президента Украины Владимира Зеленского в Телеграм

15 января Украина и Россия провели обмен пленными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, в Украину вернулись еще 25 людей.



«Это наши военные и гражданские. В их числе защитники Мариуполя и «Азовстали», а также Харьковщины, Донетчины, Запорожья и Херсонщины. Они имеют тяжелые ранения и болезни. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь. Благодарим Объединенные Арабские Эмираты за содействие, чтобы сегодняшнее событие стало возможным», – отметил президент.



В пресс-службе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что среди освобожденных – солдаты, матросы и сержанты.



Домой вернулись и получат должное лечение и реабилитацию представители Нацгвардии, ВСУ, Военно-морских сил и Государственной пограничной службы Украины. Также Украина смогла забрать раненых военнослужащих из Курской области.



Кроме того, домой вернулся гражданский, которого захватили в Киевской области и незаконно удерживали россияне.



Самому младшему освобожденному – 24 года, самому старшему – 60. Раненые имеют потерю зрения, ампутации конечностей, сложные пулевые ранения и последствия минно-взрывных травм. Среди болезней – туберкулез, онкология, гангрена, что свидетельствует о тех условиях, в которых находятся украинские пленные.

Напомним, что 30 декабря 2024 года Украины и Россия провели большой обмен пленными в формате 150 на 150.