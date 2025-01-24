Россия ночью более полусотней дронов атаковала Украину: силы ПВО уничтожили 25 беспилотников

Мобильная огневая группа ВСУ. Фото: Воздушное командование «Восток»

В ночь на 24 января РФ атаковала Украину 58 ударными БПЛА «Шахед» и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений городов Орел, Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



Воздушное нападение отбивали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.



По состоянию на 09:00 подтверждено уничтожение 25 «шахедов» и дронов других типов в Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Львовской областях. Еще 27 беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

Напомним, что в результате ночной атаки БПЛА на Киевскую область есть погибшие и пострадавшие.