Покровск: В сети появилось видео последствия атаки на торговый центр «Бульвар»

В городе Покровск Донецкой области в результате обстрела армии РФ сгорел торговый центр Bulvar. Видео об этом появилось в местных телеграм-каналах.

Отмечается, что в результате обстрела 20 января больше всего пострадали центральные районы города. Пожар охватил несколько жилых домов и ТЦ Bulvar.

Как видно на кадрах, торговый центр полностью выгорел изнутри, фасадная часть также разрушена.

Местные жители сообщали о значительных разрушениях, некоторые дома остались без электричества и водоснабжения.