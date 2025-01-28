Путин заявил, что Россия после 24 февраля предлагала Украине уйти со всего Донбасса, чтобы «не было никакой войны»

Глава Кремля Владимир Путин. Фото: Кремль

Переговоры между Украиной и Россией начались сразу после начала полномасштабного вторжения. Об этом стало известно из заявления главы Кремля Владимира Путина в комментарии корреспонденту прокремлевского телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.



По его словам, Кремль изначально сказал украинскому руководству о якобы «нежелании жителей Донецкой и Луганской областей быть в составе Украины».



«Уходите оттуда и все, на этом все закончится, никаких боевых действий, никакой войны. Это было в конце февраля 2022 года», – заявил Путин.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему запретил прямые переговоры с Путиным.