Путін заявив, що Росія після 24 лютого пропонувала Україні піти з усього Донбасу, щоб «не було ніякої війни»

Глава Кремля Володимир Путін. Фото: Кремль

Переговори між Україною та Росією почалися одразу після початку повномасштабного вторгнення. Про це стало відомо із заявою глави Кремля Володимира Путіна в коментарі кореспонденту прокремлівського телеканалу «Росія 1» Павлу Зарубіну.



За його словами, Кремль із самого початку заявив українському керівництву про те, що «небажання жителів Донецької та Луганської областей бути в складі України».



«Ідіть звідти й все, на цьому все закінчиться, ніяких бойових дій, ніякої війни. Це було наприкінці лютого 2022 року», – сказав Путін.

цей, що президент України Володимир Зеленський пояснив , чому заборонив прямі переговори з Путіним.