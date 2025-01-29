Зеленский: «Путин не хочет прекращать войну, а Украина не признает оккупацию»

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Глава Кремля Владимир Путин не хочет прекращать войну, а Украина не признает оккупацию своих земель. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, с момента полномасштабного вторжения в 2022 году Украина вернула себе 50% территории, которую когда-то удерживали российские войска.



«Мы хотели бы добиться справедливого завершения этой войны. Мы не боимся. Россия не так сильна, но мы не хотим терять больше наших жизней – мужчин и женщин», – отметил Зеленский.

Напомним, что Путин заявил о том, что Россия после 24 февраля предлагала Украине уйти со всего Донбасса, чтобы «не было никакой войны».