В учебнике «Военная история России» сфальсифицировали данные о жертвах войны на Донбассе

Сфальсифицированные данные о жертвах войны на Донбассе в учебнике «Военная история России». Фото: открытые источники

В России презентовали новый учебник «Военная история России», редактором которого выступил Владимир Мединский. Важно отметить, что Мединский родился в Черкасской области Украины, а теперь стал одним из ключевых идеологов российской пропаганды.



В учебнике утверждается, что «за 2014-2022 годы в "ДНР" и "ЛНР" от обстрелов погибло более 8 тысяч мирных жителей».

Откуда авторы взяли цифру более 8 тысяч человек?

Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), общее число гражданских жертв конфликта на востоке Украины с 14 апреля 2014 года по декабрь 2021 года составило не менее 3 390 (это данные по обе стороны линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, включая 298 иностранных пассажиров сбитого малазийского «Боинга»).



Обычно данные о погибших как международными так и украинскими организациями и государственными органами указывается отдельно до начала полномасштабного вторжения - то есть до 24 февраля 2022 года, и после. Однако в «учебнике Мединского» выделен временной промежуток с 2014 по 2022 год. Выходит до конца 2022-го включительно.



Что мы имеем? До начала полномасштабной войны в Донецкой и Луганской областях - погибло 3390.



О чем рапортовали российские прокси «ЛДНР» в 2022-м? «ДНР» отчитывалась: 1089 человек погибло в 2022-м только на территории Донецкой области. «ЛНР» за весь 2022 год отчиталась о 169 погибших.



Даже если не разделять 3000 погибших до начала так называемой «СВО» на тех, кто погиб на подконтрольной Украине и подконтрольной России территориях и добавить 169 и 1089(данные о которых заявили группировки за весь 2022 год) — 8000 никак не выходит.



При этом подавая такую статистику группировки «ЛНР-ДНР» и авторы учебника Мединского противоречат сами себе и конституции РФ. Если они считают Донецкую область полностью территорией «ДНР», а Луганскую область полностью территорией «ЛНР», то почему например, не добавили погибших в Мариуполе и Волновахе, или Рубежном и Северскодонецке в эти сводные данные в учебник? Ведь именно в таких границах Путин аннексировал эти регионы в 2022 году. И если собрать данные по Донецкой и Луганской областях в их изначальных границах — то погибших с 2014 по 2022 год включительно будет в разы больше, а никак не 8000. Ведь по самым консервативным оценкам в одном только Мариуполе погибло от 20 000 человек.



Представим, что руководствовались в РФ только официально озвученными и подтвержденными данными(ведь таковых по Мариуполю и еще ряду городов нет до сих пор). То же Управление Верховного Комиссара ООН насчитали в Донецкой и Луганской областях как минимум 3978 убитых с 24 февраля 2022 по 4 декабря 2022 года. Но даже если свести эти цифры 3390 и 3978, выходит 7368 человек.



Искажение данных о количестве жертв войны и пропаганда в учебных материалах подчёркивают либо намерение российских властей переписать историю и навязать свою версию событий, игнорируя факты, подтверждённые международными организациями. Либо абсолютно безразличие к установлению фактов о том, сколько же реально людей погибли в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, что в Мариуполе стали пропадать пенсионеры, а в их квартиры заселяются новые владельцы.