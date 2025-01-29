«Символ окупації»: у Маріуполі на площі загарбники зводять монумент із гербом РФ

Будівництво монумента з гербом РФ в окупованому Маріуполі. Фото: сторінка Маріупольської міськради у Телеграм

Монумент «Маріуполь – місто військової слави» будують на площі між парком Петровського та заводоуправлінням колишнього машинобудівного заводу «Азовмаш». Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



Нині на площі навпроти парку прибрали старі плити та розпочали облаштування фундаменту. Територія будівництва огороджена парканом.



«До святкування «9 травня» загарбники планують звести гранітну колону на постаменті, увінчану гербом Росії. Таким чином, монумент хочуть зробити ще одним символом російської окупації», – зазначили в мерії.

Нагадаємо, що у підручнику «Військова історія Росії» сфальсифікували дані про жертви війни на Донбасі.