СБУ арестовала активы Дерипаски в Украине на 2,11 млрд грн

СБУ добилась ареста активов российского олигарха Олега Дерипаски в Украине на сумму 2,11 млрд грн. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



Суд наложил арест на 500 тыс. тонн бокситов и глинозема, хранившихся на складах Николаевского глиноземного завода.



Эти материалы использовались для производства алюминия на заводах «Русал» в России. Сырье принадлежало Дерипаске через подконтрольную структуру в ЕС.



В 2023 году украинские правоохранители заблокировали его отправку в РФ. Дерипаска, близкий к Путину, занимается продукцией для ВПК России.



Его заводы производят компоненты к ракетам «Искандер» и дронам. Ему заочно предъявлены обвинения, а его украинские заводы национализированы.

Напомним, российские компании берут на зарплату добровольцев, которые едут на войну против Украины. Таким образом бойцы получают деньги из двух источников — от Минобороны России и от структур российских олигархов.