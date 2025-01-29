Оккупанты не захватывали Новоегоровку на Луганщине — Третья штурмовая опровергла фейк РФ

Третья штурмовая бригада опровергла заявление Минобороны РФ о взятии Новоегоровки на Луганщине. Этот населенный пункт остается под контролем бригады, заверили украинские военнослужащие.



«Недавно враг сделал заявление о взятии населенного пункта Новоегоровка на Луганщине. В качестве "доказательства" оккупанты опубликовали видео, записанное якобы в зоне ответственности Третьей штурмовой бригады. Докладываем, данное заявление и все новости о захвате поселка — очередной фейк российской пропаганды для иллюзии успеха РФ на рубежах нашей бригады. А на самом видео, снятом оккупантами — разбитый ими же населенный пункт Ковалевка», — говорится в сообщении Третьей штурмовой.