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Оккупанты не захватывали Новоегоровку на Луганщине — Третья штурмовая опровергла фейк РФ

29 января 2025, 20:00

Оккупанты не захватывали Новоегоровку на Луганщине — Третья штурмовая опровергла фейк РФ

Третья штурмовая бригада опровергла заявление Минобороны РФ о взятии Новоегоровки на Луганщине. Этот населенный пункт остается под контролем бригады, заверили украинские военнослужащие.

«Недавно враг сделал заявление о взятии населенного пункта Новоегоровка на Луганщине. В качестве "доказательства" оккупанты опубликовали видео, записанное якобы в зоне ответственности Третьей штурмовой бригады. Докладываем, данное заявление и все новости о захвате поселка — очередной фейк российской пропаганды для иллюзии успеха РФ на рубежах нашей бригады. А на самом видео, снятом оккупантами — разбитый ими же населенный пункт Ковалевка», — говорится в сообщении Третьей штурмовой.

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