Зеленський розповів, які напрямки Україна зараз фінансує без допомоги США

Україна проводить аудит призупинених напрямків допомоги від Сполучених Штатів Америки, повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Саме на гуманітарних напрямках та соціальних, на безпеці має бути більше нашої та європейської активності. Щоб зараз, поки йде напрацювання нової американської політики, ми підтримали людей», — сказав президент у вечірньому зверненні.



Він заслухав початкову доповідь віцепрем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби та заступника керівника Офісу президента Віктора Микити щодо критично важливих програм, які наразі призупинені, а раніше фінансувалися коштом американської підтримки.



«Деякі ключові речі я вже доручив робити за наші внутрішні кошти, а також — говорити з європейцями. Енергетика — були програми розподіленої генерації, інші програми стійкості для українських громад, для міст та сіл. Друге питання — це ветеранські проєкти, яких багато було і є, і буде в регіонах, у наших громадах. Ветеранські хаби, лінії підтримки, допомога у створенні власних бізнесів ветеранами», — сказав Зеленський.

Прессекретарка Білого Дому Каролін Лівіт спростувала інформацію, поширену у ЗМІ про скасування заморожування федеральної фінансової допомоги.



Нагадаємо, раніше американське видання The New York Times повідомило, що військову допомогу США для України призупинено мінімум на 90 днів.



Володимир Зеленський заявив, що рішення Держдепу щодо заморожування іноземної допомоги не вплине на постачання зброї в Україну.