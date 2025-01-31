Війська РФ знову окупували Новомлинськ на Харківщині: у DeepState заявили, що це проблема для ЗСУ

Окупований Новомлинськ на Харківщині. Фото: карта DeepState

Російська армія знову взяла під контроль село Новомлинськ Харківської області. Про це повідомили аналітики DeepState.



На початку грудня 2024 року Сили оборони України зачистили один з організованих російських плацдармів, який утворився у Новомлинську. Далі увагу перекинули на другий плацдарм поблизу села Масютівка, яке розширився на сьогодні аж до селища Дворічна. За даними аналітиків, росіяни поступово захоплюють Дворічну.



«Це позначення на карті в Новомлинську є більше уточненням, а не «новим» просуванням, адже заняття села відбулося приблизно кілька тижнів тому. Ми сподівалися, що ситуація виправиться, але з боку командування їй надавали невелике значення. Ми неодноразово звертали увагу на проблему на цій ділянці, яка утворилася ще на початку та стала наслідком просування ворога, а сьогодні вона прогресує. Зайнявши Новомлинськ, росіяни постійно збільшують кількість піхоти у населеному пункті, виставляють засоби ураження та зміцнюють територію. Чим далі, тим важче буде ліквідувати цей плацдарм, адже тепер окупанти враховують попередні помилки. Водночас не краще стає ситуація навколо Дворічної», – заявили в DeepState.

Нагадаємо, що Новомлинськ на початку грудня звільнила 10-та гірсько-штурмова бригада ЗСУ.