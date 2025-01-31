В Торецке уничтожена штурмовая группа оккупантов

Украинская бронегруппа совместно с бойцами спецподразделения Национальной полиции «КОРД» ликвидировала штурмовую группу российской армии в Торецке. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» (ОСГВ «Хортица»).

«На территорию одного из предприятий Торецка прорвалась группа оккупантов и засела в зданиях. "Выбивать" российских захватчиков выпало бронегруппе в составе танкового экипажа, экипажа БМП M2 Bradley и группе зачистки из бойцов спецподразделения Национальной полиции "КОРД" (при поддержке бронеавтомобиля Senator MRAP)», — сообщили военные.

Отмечается, что операция была успешно завершена, а вражеское подразделение — уничтожено.

«Совместными усилиями задача была выполнена быстро и качественно. Группа оккупантов — уничтожена», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что начальник ГВА Сергей Горбунов ответил, насколько линия фронта приблизилась к городу Константиновка Донецкой области. Кроме того российские захватчики находятся за два километра от города Мирноград.